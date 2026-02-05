अलवर नगर निगम में बढ़ सकते हैं एससी के दो वार्ड बढ़े

अलवर. राज्य सरकार ने पंचायती राज और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। अलवर नगर निगम में एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 वार्ड आरक्षित होने की संभावना हैं। इस हिसाब से एससी के दो वार्ड बढ़ने की उम्मीद बंधी है।

पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय जिन नए निकायों का गठन किया गया था, उनमें भी पहली बर चुनाव होंगे। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण तय करने के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर सरकार इस बार ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करेगी। कोर्ट ने अप्रेल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ओबीसी आयोग की ओर से तय आरक्षण के आधार पर ओबीसी वार्डां की संख्या भी जल्द घोषित की जाएगी।