UIDAI ने 2.5 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार निष्क्रिय किए, ठगी पर लगेगी लगाम

राजस्थान सरकार ने भीजन आधार फेशियल वेरिफिकेशन सख्त किया है। UIDAI का यह अभियान मृत आधार निष्क्रिय कर पेंशन फ्रॉड रोक रहा है, जिससे सरकारी खजाने की बचत हो रही है और सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। राजस्थान में लाखों अपात्र/मृत पेंशनधारकों की पेंशन पहले रोकी जा चुकी है, और रिकवरी जारी है। यह कदम भारत की डिजिटल गवर्नेंस को फ्रॉड-प्रूफ बनाने में बड़ा योगदान है। परिवार मृतक के आधार निष्क्रिय करवाने के लिए myAadhaar पोर्टल या 1947 हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।