ब्रेन डेड अंग प्रत्यारोपण में गुजरात देश में चौथा

देश में वर्ष 2025 के दौरान पहली बार 20 हजार से अधिक अंग प्रत्यारोपण दर्ज किए गए, जो अंगदान के प्रति बढ़ती जागरूकता और स्वास्थ्य व्यवस्था के विस्तार का संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग अंगदान के प्रति जागरूक होंगे और परिवार इस विषय पर पहले से चर्चा करेंगे तो भविष्य में हजारों मरीजों को समय पर जीवनदान मिल सकेगा।विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रेन डेड व्यक्ति के किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे कई अंग दूसरे मरीजों के प्रत्यारोपण में उपयोग किए जा सकते हैं। एक मृत दाता कई लोगों को नया जीवन देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिजनों की सहमति होती है। यह उपलब्धि बताती है कि राज्य में अंगदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है और समाज जीवन बचाने के इस महादान को अपनाने लगा है।