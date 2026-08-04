जीयू को यूजीसी की श्रेणीबद्ध स्वायत्तता, अब नए कोर्स-विभाग के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं

जीयू के कार्यकारी कुलपति प्रो.जगदीश जोशी के अनुसार स्वायत्तता के तहत जीयू भारत सरकार के नियमों के अनुसार, स्वीकृत शिक्षकों की संख्या से 20 प्रतिशत तक विदेशी शिक्षकों की करार आधारित या तय समय के लिए नियुक्ति भी पूर्व मंजूरी लिए कर सकेगी। अपनी आय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी विकसित कर सकेगी। स्वीकृत छात्र संख्या से 20 फीसदी तक विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने, उनके लिए फीस तय करने का अधिकार भी यूनिवर्सिटी को मिलेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्ववित्तीय आय बढ़ने की संभावना है।