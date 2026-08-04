Gujarat: पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं

इसके तहत अब पासपोर्ट आवेदन के सत्यापन के लिए आवेदकों को उनके घर के क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को थाने बुलाने की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान केवल आवेदक की नागरिकता और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। आवेदक के पते का अलग से सत्यापन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पुलिस को आवेदक से व्यक्तिगत रूप से मिलने या उसके हस्ताक्षर लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।\