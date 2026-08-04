सामाख्याली-भचाऊ के बीच बने चार रेलवे ट्रैक, आज से संरक्षा निरीक्षण

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के तहत सामाख्याली-भचाऊ चौहरीकरण सेक्शन का पश्चिम सर्कल के रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ई. श्रीनिवास द्वारा 5 एवं 6 अगस्त को संरक्षा निरीक्षण किया जाएगा।

सामाख्याली-गांधीधाम चौहरीकरण (क्वाड्रपलिंग) प्रोजेक्ट के अंतर्गत नव-निर्मित 32.90 ट्रैक किलोमीटर लंबी तीसरी एवं चौथी रेल लाइन पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ किए जाने से पूर्व यह निरीक्षण किया जाएगा।

निरीक्षण दल में अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता सहित निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।

बुधवार को सामाख्याली से भचाऊ के बीच डाउन लाइन पर मोटर ट्रॉली द्वारा विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। 6 अगस्त को भचाऊ से सामाख्याली के बीच अप लाइन पर मोटर ट्रॉली द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दोनों नई रेल लाइनों पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एवं ऑब्जर्वेशन कार के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इंजन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा।