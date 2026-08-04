Ahmedabad: डिस्पोजल बैग का ठेका दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

साइबर क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इन तीन आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों ने सिविल अस्पताल और अहमदाबाद महानगरपालिका (एएमसी) के अधिकारियों के नाम पर बातचीत कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीता। इन सभी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कर्मचारी होने का फर्जी पहचान पत्र, फर्जी टेंडर फॉर्म, फर्जी परचेज ऑर्डर और अन्य दस्तावेज तैयार कर भेजे। इसके साथ ही जेइडी सर्टिफिकेट, सीपीसीपी सर्टिफिकेट, जीईएम पोर्टल पर ओईएम सर्टिफिकेट और एनएसआइसी सर्टिफिकेट बनवाने समेत विभिन्न प्रक्रियाओं के नाम पर 9.60 लाख रुपए वसूल कर साइबर ठगी की। यह ठगी 22 जून से 27 जुलाई के दौरान हुई। इस संबंध में कंपनी संचालक सौरभ भाग्योदय ने साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई।