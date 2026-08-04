4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad: डिस्पोजल बैग का ठेका दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

मास्टरमाइंड आरोपी राजस्थान के अलवर जिले का, दूसरा आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड और तीसरा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का है मूल निवासी, साइबर क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को पकड़ा, फर्जी आइडी कार्ड, टेंडर और परचेज ऑर्डर भेजकर बनाया शिकार
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Aug 04, 2026

Cyber crime branch

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. शहर स्थित सिविल अस्पताल में डिस्पोजेबल बैग का ठेका दिलाने का झांसा देकर 9.60 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में शहर में कुबेरनगर के राहुल शर्मा (29) व अमन कुशवाहा और हंसपुरा का विपुल सिंह तोमर (30) शामिल है। शर्मा मूलरूप से राजस्थान के अलवर जिले के कोलाडा गांव का है जबकि कुशवाहा मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मेंहगांव का मूल निवासी है। वहीं तोमर उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल तहसील के पतारा गांव का रहने वाला है।

साइबर क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इन तीन आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों ने सिविल अस्पताल और अहमदाबाद महानगरपालिका (एएमसी) के अधिकारियों के नाम पर बातचीत कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीता। इन सभी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कर्मचारी होने का फर्जी पहचान पत्र, फर्जी टेंडर फॉर्म, फर्जी परचेज ऑर्डर और अन्य दस्तावेज तैयार कर भेजे। इसके साथ ही जेइडी सर्टिफिकेट, सीपीसीपी सर्टिफिकेट, जीईएम पोर्टल पर ओईएम सर्टिफिकेट और एनएसआइसी सर्टिफिकेट बनवाने समेत विभिन्न प्रक्रियाओं के नाम पर 9.60 लाख रुपए वसूल कर साइबर ठगी की। यह ठगी 22 जून से 27 जुलाई के दौरान हुई। इस संबंध में कंपनी संचालक सौरभ भाग्योदय ने साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई।

एआइ से तैयार किए फर्जी दस्तावेज

जांच में सामने आया कि राहुल गिरोह का मास्टरमाइंड था। उसने फर्जी सिम कार्ड, बैंक खाते और एआइ की मदद से सिविल अस्पताल अहमदाबाद के फर्जी लेटरहेड, सील और हस्ताक्षर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार किए। राहुल ने ही 'राजेश रावल' बनकर शिकायतकर्ता से संपर्क किया, जबकि अमन ने अहमदाबाद मनपा अधिकारी 'शैलेष सिंह' बनकर बातचीत की थी। विपुल ने अपने बैंक खाते के जरिए ठगी की रकम निकालकर अमन के जरिए राहुल तक पहुंचाई।

चांगोदर थाने में भी दर्ज है मामला

जांच में सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के आधार पर पता चला कि इनके विरुद्ध चांगोदर थाने में भी साइबर ठगी का मामला दर्ज है। इसमें चांगोदर के एक व्यक्ति को इसी तरह 18.31 लाख रुपए की चपत लगाने का आरोप है। इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। साथ ही अन्य लोगों से भी 5 लाख रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

04 Aug 2026 10:02 pm

Published on:

04 Aug 2026 10:02 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: डिस्पोजल बैग का ठेका दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

ब्रेन डेड अंग प्रत्यारोपण में गुजरात देश में चौथा

Gujarat news
अहमदाबाद

जीयू को यूजीसी की श्रेणीबद्ध स्वायत्तता, अब नए कोर्स-विभाग के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं

Gu
अहमदाबाद

सामाख्याली-भचाऊ के बीच बने चार रेलवे ट्रैक, आज से संरक्षा निरीक्षण

Safety Inspection Begins Today for the New Four-Track Section Between Samakhiali and Bhachau
अहमदाबाद

Gujarat: पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं

Passport
अहमदाबाद

Chandipura virus: 2 बच्चों की मौत के बाद पाटण में चांदीपुरा वायरस का एक और मामला, 7 साल की मासूम ICU में भर्ती

Chandipura virus
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.