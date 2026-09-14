अब कभी Asia Cup की ट्रॉफी देने नहीं आएंगे मोहसिन नकवी! पूरी तरह खत्म होने वाला है विवाद का जड़

एशिया कप 2025 से पहले मोहसिन नकवी 3 अप्रैल, 2025 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। एसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, जिसे सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। नियमों के अनुसार, मोहसिन 3 अप्रैल, 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। एशिया कप का आयोजन 2 साल में एक बार होता है और अगला मेंस एशिया कप जून 2027 में खेला जाना है। इसका मतलब यह है कि 2027 में होने वाले एशिया कप के दौरान मोहसिन एसीसी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में अगले एशिया कप में ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा नहीं होगा।