14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

अब कभी Asia Cup की ट्रॉफी देने नहीं आएंगे मोहसिन नकवी! पूरी तरह खत्म होने वाला है विवाद का जड़

Asia Cup Trophy Controversy: वूमेंस एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले 2025 में मेंस टीम ने भी ऐसा ही किया था। अब सवाल है कि यह ट्रॉफी विवाद कब खत्म होगा और भारतीय टीम को दोनों एशिया कप ट्रॉफी कब मिलेंगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2026

harmnapreet kaur and mohasin naqvi

हरमनप्रीत कौर और मोहसिन नकवी (फोटो- BCCI Women and Sony Sports Networks Screenshot)

Women's Asia Cup Trophy Controversy: वूमेंस एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इससे पहले, भारतीय मेंस टीम ने भी साल 2025 में खिताब जीतने के बाद मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली थी। एशिया कप मेंस टीम का हो या वूमेंस टीम का, भारत में हर जगह दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा कि टीम इंडिया खिताब जीते लेकिन ट्रॉफी न मिले?

खत्म हो जाएगा विवाद का जड़

एशिया कप 2025 से पहले मोहसिन नकवी 3 अप्रैल, 2025 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। एसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, जिसे सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। नियमों के अनुसार, मोहसिन 3 अप्रैल, 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। एशिया कप का आयोजन 2 साल में एक बार होता है और अगला मेंस एशिया कप जून 2027 में खेला जाना है। इसका मतलब यह है कि 2027 में होने वाले एशिया कप के दौरान मोहसिन एसीसी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में अगले एशिया कप में ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा नहीं होगा।

नकवी के दोबारा ACC अध्यक्ष बनने की उम्मीद नहीं

मोहसिन नकवी से पहले एसीसी अध्यक्ष का पद जय शाह ने 2021 से लेकर 2025 तक संभाला था और उन्हें सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष चुना गया था। मोहसिन नकवी के बर्ताव को देखते हुए उनके दोबारा अध्यक्ष पद पर चुने जाने की उम्मीद बेहद कम है। माना जा रहा है कि एसीसी का अगला अध्यक्ष अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा, जिनका कार्यकाल 2029 तक चलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहसिन नकवी के पद से हटने के बाद भारतीय टीम को अपनी दोनों एशिया कप ट्रॉफी भी मिल सकती हैं।

वूमें एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम समापन समारोह में शामिल नहीं हुई। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भारत के चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों से मिलते दिखाई दिए थे। देवजीत सैकिया ने बताया कि अप्रैल में पहलगाम में हुई घटना के बाद से भारत के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं और टीम ऐसे इंसान से ट्रॉफी नहीं ले सकती, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा हो। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की ओर से ट्रॉफी विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह से नाकाम रहा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Sept 2026 02:16 pm

Published on:

14 Sept 2026 02:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अब कभी Asia Cup की ट्रॉफी देने नहीं आएंगे मोहसिन नकवी! पूरी तरह खत्म होने वाला है विवाद का जड़

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर में CM भजनलाल के OSD की पत्नी विजयी, 57 वार्ड में बीजेपी और 40 में कांग्रेस जीती

Pratibha Sharma
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Mohsin Naqvi का बॉयकॉट करने के बाद आयोजित हुई अलग से प्रेजेंटेशन सेरेमनी, भारतीय खिलाड़ियों को मिले मेडल्स, Video

harmanpreet kaur
क्रिकेट

ट्रॉफी देने का अधिकार Mohsin Naqvi के पास नहीं! BCCI ने बताया Asia Cup में कब बदला ये रिवाज

Mohsin Naqvi Trophy Presentation
क्रिकेट

देवजीत सैकिया ने नकवी के साथ बैठकर देखा मैच, बाद में कहा- हमें उनके कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन…

Women's Asia Cup Mohsin Naqvi Controversy
क्रिकेट

Asia Cup Final: ‘हम किसी से नहीं मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है’, BCCI सचिव ने बताया मोहसिन नकवी के साथ बैठकर क्यों देखा मैच

Women's Asia Cup 2026
क्रिकेट

INDW vs SLW: मोहसिन नकवी से भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं ली ट्रॉफी? हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताई पूरी बात

Team India boycott Mohsin Naqvi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.