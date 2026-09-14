Afg vs Ind: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में दो बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

सबसे पहले भारत की बल्‍लेबाजी की बात करते हैं। पहले मैच में संजू सैमसन को छोड़कर बाकी चार बल्‍लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को 26 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। ऐसे में दूसरे मैच में संजू की जगह टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। अगर वैभव प्‍लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं, तो वह भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले फुल मेंबर टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। जब उन्होंने 36 साल पहले 17 साल की उम्र में भारत की धरती पर भारत के लिए पहली बार खेला था।