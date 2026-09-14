भारतीय टीम को लगा झटका, चोट के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ से बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती

जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान भी वरुण चोटिल हुए थे। बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद वह लगभग दो महीने क्रिकेट से दूर रहे। इसके बाद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence - CoE) में रिहैब पूरा करने के बाद उन्हें फिट घोषित कर दिया गया लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में ही वह एक बार फिर चोटिल हो गए। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह नई चोट है। एमआरआई से पता चला है कि यह साइड स्ट्रेन है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है।