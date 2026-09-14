Asia Cup Final: ‘हम किसी से नहीं मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है’, BCCI सचिव ने बताया मोहसिन नकवी के साथ बैठकर क्यों देखा मैच

इसके बाद से यह सवाल उठने लगे कि जब बहिष्कार करना था तो देवजीत सैकिया ने PCB के अधिकारियों के साथ बैठकर मैच क्यों देखा? मैच के दौरान सैकिया को मोहसिन नकवी और PCB के डिप्टी चेयरमैन के साथ बैठकर मैच देखते हुए देखा गया। अब इस पर BCCI सचिव ने चुप्पी तोड़ी है और पूरी कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कहा कि टॉस होने से लेकर मैच होने तक मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। इस दौरान अगर कोई आकर मेरे बगल में बैठ जाता है, तो उससे मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। यह सब ट्रेडिशन है।