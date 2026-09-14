INDW vs SLW: भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया मना, एशिया कप के फाइनल के बाद फिर मचा बवाल

Women's Asia Cup 2026, India vs Sri Lanka:वूमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीत लिया। मैच के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने के लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। इस दौरान मैच अधिकारियों और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मेडल दिए गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए और कार्यक्रम समाप्त हो गया। एक साल के भीतर ये दूसरा मौका है, जब नकवी को अपमान झेलना पड़ा है। इससे पहले सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने भी एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद PCB प्रमुख से ट्रॉफी नहीं ली थी।