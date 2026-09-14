IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ किया बड़ा कारनामा, बने दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज

Abhishek Sharma World Record: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 82 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह टी20 में सबसे तेज 6000 रन पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में आंद्रे रसेल और टिम डेविड को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने 32 गेंदों में 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 82 रन की पारी खेली।