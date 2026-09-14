14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ किया बड़ा कारनामा, बने दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज

Fastest 6000 Run in T20 Cricket: भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में 6 हजार रन भी पूरे किए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2026

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- BCCI)

Abhishek Sharma World Record: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 82 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह टी20 में सबसे तेज 6000 रन पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में आंद्रे रसेल और टिम डेविड को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने 32 गेंदों में 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 82 रन की पारी खेली।

अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से दूसरे सबसे तेज 6 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 3,420 गेंदें खेलकर यहां तक पहुंचे। इस लिस्ट में सबसे आगे न्यूजीलैंड के फिन एलेन हैं, जिन्होंने यह 3,386 गेंदें खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। अभिषेक ने इस मामले में वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड को पीछे छोड़ा। रसेल ने टी20 में 6 हजार रन 3,550 गेंदें खेलकर पूरे किए हैं, जबकि डेविड को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 3,681 गेंदें लगी थीं।

सैमसन का नहीं चला बल्ला

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। संजू सैमसन 8 गेंदों में 10 रन बनाने के बाद उमरजई का शिकार बने। हालांकि, इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 53 गेंदों में 121 रनों की साझेदारी निभाई। ईशान ने 5 चौके और एक छक्के की मदद से 42 रन बनाए।

इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगानिस्तान के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। गुरबाज को जसप्रीत बुमराह ने मैच की दूसरी ही गेंद पर पवेलियन भेजा, तो कप्तान इब्राहिम जादरान 11 रन ही बना सके। सेदिकुल्लाह अटल 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गुलबदीन नायब 2 रन ही बना सके। दरविश रसूली 2 रन बनाकर आउट हुए।

अजमतुल्लाह उमरजई ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में नाबाद 64 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, मोहम्मद नबी ने 27 गेंदों में 33 रन बनाए। भारतीय की ओर से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट निकाला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Sept 2026 09:19 am

Published on:

14 Sept 2026 09:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ किया बड़ा कारनामा, बने दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर के इतने वार्डों का आया परिणाम, डोटासरा के गढ़ में टॉस से तय होगा एक वार्ड का नतीजा

Rajasthan Nikay Chunav results Live (2)
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

INDW vs SLW: मोहसिन नकवी से भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं ली ट्रॉफी? हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताई पूरी बात

Team India boycott Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने उधेड़ी अफगानी गेंदबाजों की बखियां, 82 गेंद में ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच

India vs Afghanistan
क्रिकेट

INDW vs SLW: भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया मना, एशिया कप के फाइनल के बाद फिर मचा बवाल

Women's Asia Cup 2026
क्रिकेट

INDW vs SLW: श्रीलंका को फाइनल में रौंदकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता वूमेंस एशिया कप का खिताब

Women's Asia Cup 2026
क्रिकेट

IND W vs SL W Final: शेफाली वर्मा ने एशिया कप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ रचा इतिहास, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 184 रन का लक्ष्य

Shafali Verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.