इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई। अफगानिस्‍तान ने पांच रन के भीतर तीन और विकेट गंवा दिए। अफगानी टीम को तीसरा झटका 39 के स्‍कोर पर सेदिकुल्‍लाह अटल के रूप में लगा, जो कि 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने। फिर 41 के स्‍कोर पर चौथा विकेट गुलबदीन नैब के रूप में गिरा। नैब 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। इसके बाद उसे पांचवां झटका 43 के स्‍कोर पर लगा, जब दरविश रसूली सिर्फ दो रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए। इस तरह अफगानिस्‍तान की आधी टीम सिर्फ 43 के स्‍कोर पर पवेलियन लौट गई।