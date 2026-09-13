Ind vs Afg: भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, वैभव सूर्यवंशी समेत 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर

India vs Afghanistan 1st T20 Playing 11: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद उन्‍होंने कहा कि जब भी आप दिल्ली आते हैं, तो आपको पता होता है कि पिच में क्या है? आमतौर पर पहले बॉलिंग होती है। जसप्रीत बुमराह की वापसी पर उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि उसे स्क्वाड में रखना एक लग्जरी है, क्योंकि वह बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मैच जीतने के मामले में उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। वहीं, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह ज़्यादा मुश्किल है। वैभव सूर्यवंशी और वाशिंगटन सुंदर समेत जिम्‍बाब्‍वे में आखिरी मैच में खेले चार खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं।