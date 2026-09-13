‘जीवन की सबसे दर्दभरी रात कौन सी रही?’ सवाल पर भावुक हुईं स्मृति मंधाना, कुछ सेकेंड रुककर दिया जवाब

स्मृति मंधाना ने अपने स्वभाव के बारे में बात करते हुए बेबाकी से स्वीकार किया कि लोग उन्हें शांत और सरल समझते हैं, लेकिन उनके अंदर काफी गुस्सा है। हालांकि, वह इसका इजहार करके किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं करतीं। मंधाना ने यह भी कहा कि वह आसानी से लोगों से घुल-मिल नहीं पातीं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में कहा कि जब तक वह किसी के रास्ते में नहीं आतीं, तब तक सामने वाला भी उनके रास्ते में न आए। उन्होंने कहा कि वह बदला तो नहीं लेंगी, लेकिन भूलेंगी भी नहीं और किसी का बुरा भी नहीं करेंगी। जब उनसे आसानी से माफ कर देने के बारे में पूछा गया तो स्मृति मंधाना ने साफ कहा, 'मैं माफ तो कर सकती हूं, लेकिन भूलती नहीं हूं।'