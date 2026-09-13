ICC Test Team Rankings: इंग्लैंड से 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान को झटका, जानें भारत समेत बाकी टीमों की स्थिति

पाकिस्तान की ओर से 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी रजाउल्लाह ने बर्मिंघम टेस्ट मैच में डेब्यू किया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में गेंद और बल्ले, दोनों से शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। रजाउल्लाह ने महज 63 गेंदों में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल रहे। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट चटकाए, जिसमें इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का विकेट भी शामिल था।