IND W vs SL W Final: एशिया कप के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले चुनी बल्लेबाजी, दोनों टीमों में हुए बदलाव

वहीं, श्रीलंका टीम की कप्‍तान चमारी अटापट्टू ने कहा कि हम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे, क्योंकि हमें अपनी स्किल्स पर भरोसा है। पिछले कुछ गेम में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। निजी तौर पर टाइटल को सफलतापूर्वक कैसे डिफेंड करेंगी? इस पर उन्‍होंने कहा कि असल में यह मेरे और टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। एक देश के तौर पर हमें हर समय अपने क्रिकेट को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसलिए हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। हम अपने प्लान पर टिके रहेंगे और बीच में पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हम एक बदलाव के साथ जा रहे हैं, संजना कविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने खेल रही हैं।