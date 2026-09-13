IND W vs SL W Final: शेफाली वर्मा ने एशिया कप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ रचा इतिहास, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 184 रन का लक्ष्य

IND W vs SL W Final Highlights: विमेंस एशिया कप 2026 का खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाते हुए श्रीलंका के सामने 184 रन का टारगेट रखा है। इस मैच में भारत की ओर से स्‍मृति मंधाना ने जहां 39 गेंदों पर 59 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं, दूसरी सलामी बल्‍लेबाज शेफाली वर्मा ने महज 39 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं। इससे पहले शेफाली ने महज 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो विमेंस एशिया कप में सबसे कम गेंदों पर आया है। इस मामले में उन्‍होंने स्‍मृति के ही दो साल पहले के रिकॉर्ड को तोड़ा है।