INDW vs SLW: श्रीलंका को फाइनल में रौंदकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता वूमेंस एशिया कप का खिताब

IND vs SL Highlights Women's Asia Cup Final: वूमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर आठवीं बार खिताब जीत लिया। फाइनल में 72 रनों से जीत वूमेंस T20 इतिहास के किसी भी फाइनल की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जीत हासिल की थी। अब तक चार वनडे फॉर्मेट में वूमेंस एशिया कप हुए हैं, जिसमें चारों बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है। उसके बाद से T20 फॉर्मेट में यह छठा टूर्नामेंट था, जिसमें चौथी बार भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया। 2024 में श्रीलंका और 2018 में बांग्लादेश ने ट्रॉफी उठाई थी।