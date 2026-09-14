14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

INDW vs SLW: श्रीलंका को फाइनल में रौंदकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता वूमेंस एशिया कप का खिताब

Women's Asia Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर आठवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 111 रन पर ऑल आउट हो गई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2026

Women's Asia Cup 2026

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- BCCI Womens)

IND vs SL Highlights Women's Asia Cup Final: वूमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर आठवीं बार खिताब जीत लिया। फाइनल में 72 रनों से जीत वूमेंस T20 इतिहास के किसी भी फाइनल की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जीत हासिल की थी। अब तक चार वनडे फॉर्मेट में वूमेंस एशिया कप हुए हैं, जिसमें चारों बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है। उसके बाद से T20 फॉर्मेट में यह छठा टूर्नामेंट था, जिसमें चौथी बार भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया। 2024 में श्रीलंका और 2018 में बांग्लादेश ने ट्रॉफी उठाई थी।

111 रन पर ढेर हो गई श्रीलंका

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 111 रन पर ऑल आउट हो गई। मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने धमाकेदार शुरुआत दी और दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा तो किया ही, साथ ही पहले विकेट के लिए 120 रन से ज्यादा रन जोड़े।

शेफाली वर्मा के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। उन्होंने 39 गेंद का सामना किया और 9 चौके और दो छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। इसके बाद स्मृति मंधाना भी 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष कुछ खास नहीं कर सकीं, लेकिन गुलनाल कामलिनी ने पांच गेंद में 15 रन ठोककर भारत को 180 के पार पहुंचा दिया।

दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं आखिरी 6 बल्लेबाज

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। क्रांति गौड़ ने इमेशा दुलानी को चार रन के स्कोर पर ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद चमारी अटापट्टू और विश्मी गुणरत्ने के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। अटापट्टू 36 रन बनाकर आउट हुईं तो विश्मी गुणरत्ने ने 20 रन बनाए। इसके अलावा हर्षिता समरविक्रमा ने 11 रन बनाकर श्री चरणी का शिकार हुईं। निलाक्षिका सिल्वा 22 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद आखिरी छह बल्लेबाज दहाई के भी आंकड़े को नहीं छू सकीं।

भारत की ओर से श्री चरणी ने चार ओवर में 20 रन देकर चार विकेट चटकाए तो दीप्ति शर्मा ने भी चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। श्री चरणी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। अब उनके नाम इस साल अब तक 39 विकेट दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने पूनम यादव का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2018 में 35 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा ने भी कई शानदार परफॉर्मेंस किया और अब तक इस साल 30 विकेट ले चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Sept 2026 07:19 am

Published on:

14 Sept 2026 07:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs SLW: श्रीलंका को फाइनल में रौंदकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता वूमेंस एशिया कप का खिताब

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: उदयपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की पत्नी जीती, जयपुर में खुला बीजेपी का खाता

Rajasthan Nikay Chunav results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने उधेड़ी अफगानी गेंदबाजों की बखियां, 82 गेंद में ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच

India vs Afghanistan
क्रिकेट

INDW vs SLW: भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया मना, एशिया कप के फाइनल के बाद फिर मचा बवाल

Women's Asia Cup 2026
क्रिकेट

IND W vs SL W Final: शेफाली वर्मा ने एशिया कप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ रचा इतिहास, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 184 रन का लक्ष्य

Shafali Verma
क्रिकेट

Ind vs Afg: पहले ही T20I में खुली अफगानिस्‍तान की पोल, भारत के सामने रखा महज 157 रन का लक्ष्‍य

ind vs afg 1st t20
क्रिकेट

IND W vs SL W Final: एशिया कप के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले चुनी बल्लेबाजी, दोनों टीमों में हुए 2 बदलाव

IND W vs SL W Final
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.