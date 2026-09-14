IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने उधेड़ी अफगानी गेंदबाजों की बखियां, 82 गेंद में ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच

अफगानिस्तान ने सिर्फ 43 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई की 64 और मोहम्मद नबी के 30 रनों की बदौलत अफगानिस्तान की टीम जैसे-तैसे 156 रन तक पहुंच सकी। राशिद खान ने 10 गेंद का सामना किया और एक रन बनाए। उन्हें हर्षित राणा ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक-एक विकेट हासिल किया।