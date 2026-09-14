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IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने उधेड़ी अफगानी गेंदबाजों की बखियां, 82 गेंद में ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच

IND vs AFG, T20 Series 2026: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने 156 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 13.4 ओवर में 157 रन बनाकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। अभिषेक शर्मा ने 82 रनों की तूफानी पारी खेली।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2026

India vs Afghanistan

भारत बनाम अफगानिस्तान (फोटो- IANS)

India vs Afghanistan 1st T20 Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 13.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर 157 रन बना लिए और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके साथ टीम इंडिया का अफगानिस्तान के खिलाफ दबदबा भी बरकरार रहा।

बुमराह ने अफगानिस्तान की शुरुआत कर दी खराब

इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जसप्रीत बुमराह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद कप्तान इब्राहिम जादरान रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 11 रन बनाए, जिसमें दो चौके शामिल थे। सेदिकुल्लाह अटल 13 रन बनाकर आउट हुए तो गुलबदन नईब 2 और दरवेश रसूली 2 रन बनाकर आउट हुए।

अफगानिस्तान ने सिर्फ 43 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई की 64 और मोहम्मद नबी के 30 रनों की बदौलत अफगानिस्तान की टीम जैसे-तैसे 156 रन तक पहुंच सकी। राशिद खान ने 10 गेंद का सामना किया और एक रन बनाए। उन्हें हर्षित राणा ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक-एक विकेट हासिल किया।

अभिषेक ने खेली तूफानी पारी

157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। संजू सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए तो उसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने अफगानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। अभिषेक शर्मा ने 250 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए भारत की जीत पक्की कर दी। उन्होंने 32 गेंद में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 82 रन की पारी खेली तो ईशान किशन 42 रन बनाकर आउट हुए।

बचा हुआ काम श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने मिलकर कर दिया और 14वें ओवर में ही भारत को जीत दिला दी। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली में ही 15 सितंबर को खेला जाएगा।

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Updated on:

14 Sept 2026 08:34 am

Published on:

14 Sept 2026 08:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने उधेड़ी अफगानी गेंदबाजों की बखियां, 82 गेंद में ही टीम इंडिया ने जीत लिया मैच

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