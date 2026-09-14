INDW vs SLW: मोहसिन नकवी से भारतीय खिलाड़ियों ने क्यों नहीं ली ट्रॉफी? हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताई पूरी बात

Women's Asia Cup 2026, Mohsin Naqvi: वूमेंस एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर से मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इससे पहले साल 2025 में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने एशिया कप का खिताब जीता था और नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, जो ट्रॉफी आज तक एसीसी के ऑफिस में पड़ी है। ये दूसरा मौका है, जब भारतीय टीम ने खिताब जीता, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी उसे नहीं मिली। हालांकि, एसीसी और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी देने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने उनका बायकॉट कर दिया और ड्रेसिंग रूम में लौट गई।