Ind vs Afg: पहले T20I में सबसे किफायती गेंदबाज रहे वरुण चक्रवर्ती बाहर, अब किसे मिलेगा मौका?

Who will replace Varun Chakravarthy: अफगानिस्‍तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती की करीब दो महीने बाद भारतीय टीम में वापसी हुई थी, लेकिन पहले मैच के बाद उन्‍होंने साइड स्‍ट्रेन की शिकायत की थी। इस वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बिना देर किए उन्‍हें रिलीज कर दिया है। अब वह अफगानिस्‍तान के खिलाफ बाकी के दो टी20 मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। इतना ही नहीं उनके एशियन गेम्‍स 2026 में हिस्‍सा लेने पर भी प्रश्‍नचिन्‍ह लग गया है। बीसीसीआई की ओर से अभी तक उनके रिप्‍लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल ये है कि मंगलवार को अफगानिस्‍तान के खिलाफ दूसरे मैच में किसको मौका मिलेगा?