IND vs AFG: टीम इंडिया को मजबूरी में बदलनी पड़ेगी प्लेइंग 11, जानें दूसरे मैच से कौन होगा बाहर, किसे मिलेगा मौका?

आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पिछली पांच पारियों में फ्लॉप होने के बावजूद संजू सैमसन इस मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा का डॉमिनेंस फिर से देखने को मिल सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में संजू सैमसन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, उसके बाद से उन्होंने पांच मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 43 रन बनाए हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट उन्हें सीरीज के पहले मैच के बाद बाहर नहीं करना चाहेगा।