IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज में बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? जानें गौतम गंभीर-टीम मैनेजमेंट का प्लान

वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू सीरीज खास नहीं रही थी। पहले 3 मुकाबलों में वह उनके बल्ले से सिर्फ 42 रन निकले थे। मैनेचेस्टर टी20 में सूर्यवंशी ने पहली बार इंटरनेशनल पिच पर कदम रखा और 14 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगले दो मैच में भी वह 20 के आंकड़े को छूने में नाकाम रहे। इसके बाद टीम इंडिया का कांरवां जिम्बाब्वे पहुंचा, जहां पहले ही मैच में सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया और 18 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। अगले मैच में 9 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए तो तीसरे और आखिरी मुकाबले में उन्होंने धमाकेदार 81 रन की पारी खेली। टीम इंडिया ने तीनों मुकाबले जीते और वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में प्येयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीत इतिहास रच दिया।