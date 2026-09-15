राहुल द्रविड-सचिन तेंदुलकर को मिले हेड कोच और सेलेक्टर्स चुनने की जिम्मेदारी, Sunil Gavaskar ने BCCI को दी सलाह

Sunil Gavaskar on CAC: दलीप ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले में ईशान किशन की अगुवाई वाली ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर खिताब जीता। इस मुकाबले में पहली पारी में ईस्ट जोन ने 708 रन बनाए और फॉलोऑन के बावजूद उसने साउथ जोन को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा। बड़ी बढ़त हासिल करने के बावजूद ईस्ट जोन फिर से बल्लेबाजी करने उतरी और खेल के 5वें दिन तक बल्लेबाजी करती रही। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज गावस्कर इस तरह के रवैये से नाराजगी जताई और नियमों में बदलाव की मांग की। इसके लिए उन्होंने CAC (क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी) में दिग्गज और अनुभवी क्रिकेटर्स को शामिल करने की सलाह दी।