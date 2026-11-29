182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मिचेल मार्श को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को नहीं छू सका। हालांकि, कप्तान आखिरी ओवर तक क्रीज पर डटे रहे। 19 ओवर में उन्होंने 118 रन बना लिए थे, जिसमें उन्होंने नौ छक्के और नौ चौके लगाए थे। उन्होंने अकेले ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद जगा रखी थी। लेकिन आखिरी ओवर से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने गेंदबाज को स्लोअर गेंद स्टंप के बाहर रखने का निर्देश दिया और उसी पर मिचेल मार्श आउट हो गए। मार्श के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की हार तय हो गई और इंग्लैंड ने सात रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।