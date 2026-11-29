Mitchell Marsh: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इंग्लैंड से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 174 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 7 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली है। अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 2 दिसंबर को कैनबरा में खेला जाएगा।