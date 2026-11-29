श्रीलंका ए टीम (फोटो- ACC)
Pakistan A vs Sri Lanka A Update: दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ए ने श्रीलंका ए के सामने 217 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाज करते हुए टीम के 4 बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण पारियां खेलीं लेकिन 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर सके और पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाने के बाद 216 रन ही बना सकी।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 216 रन बनाए। सलामी जोड़ी पहले विकेट के लिए सिर्फ 13 रन जुटा सकी। माज सदाकत महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद साहिबजादा खान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शामल हुसैन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। हुसैन 43 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद साहिबजादा खान ने हसन नवाज के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन, जबकि कप्तान अब्दुल समद के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 144 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान समद 43 गेंदों में 2 बाउंड्री के साथ 33 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि टीम ने 167 के स्कोर तक 8 विकेट गंवा दिए। इस बीच साहिबजादा भी आउट हो गए, जिन्होंने 4 चौकों के साथ 60 रन की पारी खेली।
यहां से सुफयान मोकिम ने रोहेल नजीर के साथ नौवें विकेट के लिए 46 रन जोड़कर टीम को किसी तरह 200 के पार पहुंचाया। नजीर ने 43 गेंदों में 37 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। श्रीलंकाई खेमे से रविंदु फर्नांडो और गरुका संकेथ ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि वानुजा सहान ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा, निपुण धनंजय ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान पांचवीं बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, जबकि श्रीलंका का यह चौथा फाइनल है। श्रीलंका की टीम दो बार चैंपियन बनी है तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है और 3 बार खिताब जीत चुकी है।
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