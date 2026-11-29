यहां से सुफयान मोकिम ने रोहेल नजीर के साथ नौवें विकेट के लिए 46 रन जोड़कर टीम को किसी तरह 200 के पार पहुंचाया। नजीर ने 43 गेंदों में 37 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। श्रीलंकाई खेमे से रविंदु फर्नांडो और गरुका संकेथ ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि वानुजा सहान ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा, निपुण धनंजय ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान पांचवीं बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, जबकि श्रीलंका का यह चौथा फाइनल है। श्रीलंका की टीम दो बार चैंपियन बनी है तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है और 3 बार खिताब जीत चुकी है।