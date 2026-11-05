Ahmedabad : सोला एसटीपी हादसे में मृतकों के परिवारों को 30-30 लाख की सहायता

दिवाली के दौरान आगजनी और अन्य अनहोनी घटनाओं की आशंका को देखते हुए महानगरपालिका ने फायर ब्रिगेड और मनपा संचालित अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने का फैसला किया है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। त्योहार के दौरान पटाखों और अन्य कारणों से आग लगने की घटनाओं की आशंका को ध्यान में रखकर फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारियों को स्टैंडबाय रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही किसी अनहोनी या दुर्घटना में नागरिकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मनपा अस्पतालों के स्टाफ को भी तैयार रहने को कहा गया है।