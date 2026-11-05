Ahmedabad: दीपावली से पहले शहर में 2.30 रुपए महंगी हुई सीएनजी, कीमत 100 के पार

Ahmedabad. दीपावली पर्व से ठीक पहले गुरुवार से शहर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) 2.30 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इसी के साथ सीएनजी की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। अब शहर में सीएनजी की कीमत प्रति किलो 100.77 रुपए हो गई है। इससे पहले दाम 98.47 रुपए प्रति किलो थे। 15 दिनों में यह लगातार दूसरी बार वृद्धि की गई है। इससे पहले 23 अक्टूबर को 4.40 रुपए प्रति किलो वृद्धि की गई थी। 15 दिनों में सीएनजी 6.75 रुपए महंगी हो गई है। ऐसे में ऑटो रिक्शा-टैक्सी चालक यूनियनों ने नाराजगी जताई है। शहर में ऑटो रिक्शा चालकों ने मेमनगर फायर स्टेशन के पास एकत्र होकर सीएनजी वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की मांग की और रोष जताया।