5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad: दीपावली से पहले शहर में 2.30 रुपए महंगी हुई सीएनजी, कीमत 100 के पार

-ऑटो रिक्शा चालक यूनियनों ने जताई नाराजगी, भाव वृद्धि वापस लेने की मांग, 15 दिनों में ही फिर से बढ़े कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के दाम
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Updated: 5 Nov 2026, 10:20 PM IST

Auto Driver

मेमनगर में विरोध दर्ज करने को एकत्र हुए ऑटो चालक।

Ahmedabad. दीपावली पर्व से ठीक पहले गुरुवार से शहर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) 2.30 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इसी के साथ सीएनजी की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। अब शहर में सीएनजी की कीमत प्रति किलो 100.77 रुपए हो गई है। इससे पहले दाम 98.47 रुपए प्रति किलो थे। 15 दिनों में यह लगातार दूसरी बार वृद्धि की गई है। इससे पहले 23 अक्टूबर को 4.40 रुपए प्रति किलो वृद्धि की गई थी। 15 दिनों में सीएनजी 6.75 रुपए महंगी हो गई है। ऐसे में ऑटो रिक्शा-टैक्सी चालक यूनियनों ने नाराजगी जताई है। शहर में ऑटो रिक्शा चालकों ने मेमनगर फायर स्टेशन के पास एकत्र होकर सीएनजी वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की मांग की और रोष जताया।

अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के अध्यक्ष विजय मकवाणा ने इस भाव वृद्धि पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सरकार और संबंधित विभागों से तत्काल प्रभाव से यह बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि करीब बारह दिन पहले ही सीएनजी गैस के दाम में प्रति किलो ₹4.45 का इजाफा किया था, और अब त्योहार के समय गुरुवार को फिर से प्रति किलो ₹2.30 सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार को सीएनजी पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत देनी चाहिए।

जनवरी से अब तक 20 रुपए बढ़े दाम

जनवरी से लेकर अब तक सीएनजी में 20 रुपए (19.60 रुपए) की वृद्धि हो चुकी है। 23 जनवरी को 81.17 रुपए प्रति किलो सीएनजी मिलती थी, गुरुवार को उसकी कीमत बढ़कर 100.77 रुपए हो गई है। हालांकि इस बीच चार साल बाद रिक्शा किराए में 5 (मिनिमम और रनिंग दोनों में) बढ़ोतरी भी की गई।

अब पेट्रोल-सीएनजी के दाम एक समान

ऑटो रिक्शा चालक वेल्फेयर एसोसिएशन अहमदाबाद के अध्यक्ष राज शिरके ने कहा कि जब सीएनजी को लेकर आया गया था, तब सरकार ने दावा किया था कि सीएनजी पेट्रोल से 50 फीसदी सस्ती रहेगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही एक समान कीमत पर बिक रहे हैं। उनका एसोसिएशन इस वृद्धि की कड़ी निंदा करता है।

इस साल यूं बढ़े सीएनजी के दाम

तिथि-कीमत-वृद्धि

-1 जनवरी-₹81.17-₹1.21 की कमी

-23 जनवरी-₹81.77-₹0.60 वृद्धि

-7 फरवरी -₹82.27-₹0.50

-2 अप्रेल-₹83.77-₹1.50

-16 मई -₹86.02-₹2.25

-27 मई- ₹88.02- ₹2.00

-19 जुलाई-₹90.02-₹2.00

-1 अगस्त-₹94.02-₹4.00

-23 अक्टूबर-₹98.47-₹4.45

-5 नवंबर-₹100.77-₹2.30

#में अब तक
Auto Driver

Ahmedabad: दीपावली से पहले शहर में 2.30 रुपए महंगी हुई सीएनजी, कीमत 100 के पार

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.