भांजे के हमले में जख्मी मामा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, महज 60 हजार की वसूली को लेकर हुआ खूनी खेल, हत्या की धारा जोड़ी

पेट के पास चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल प्रौढ़ को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। उन्होंने थोराला पुलिस को दिए बयान में घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब सात महीने पहले बीमारी के इलाज के लिए रुपए की जरूरत होने पर उन्होंने भांजे कमलेश उर्फ योगो से 60 हजार रुपए उधार लिए थे। भांजा बार-बार रुपए की मांग करता था। इस पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल उनके पास रुपए नहीं हैं और व्यवस्था होने पर लौटा देंगे।

सोमवार शाम को इसी बात को लेकर हमला किया गया। चाकू लगने से खून बहने लगा तो परिजन मौके पर पहुंचे। इस बीच तीनों हमलावर फरार हो गए। थोराला पुलिस ने चीनाभाई के बयान के आधार पर उनके तीनों भांजों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। हालांकि, इलाज के दौरान चीनाभाई की मौत होने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए।