4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

भांजे के हमले में जख्मी मामा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, महज 60 हजार की वसूली को लेकर हुआ खूनी खेल, हत्या की धारा जोड़ी

राजकोट. शहर के कुबलियापरा में रुपए की वसूली को लेकर भांजे ने अपने मामा पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी मामा ने इलाज के दौरान मंगलवार रात को सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने पूर्व में दर्ज मामले में अब हत्या की धारा जोड़ी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Updated: 4 Nov 2026, 10:25 PM IST

Man dies after being attacked by nephew over a debt of just 60,000 rupees; murder charge added to the case

मामा की हत्या के मामले में गिरफ्तार भांजे।

राजकोट. शहर के कुबलियापरा में रुपए की वसूली को लेकर भांजे ने अपने मामा पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी मामा ने इलाज के दौरान मंगलवार रात को सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने पूर्व में दर्ज मामले में अब हत्या की धारा जोड़ी।
जानकारी के अनुसार, थोराला मेन रोड पर कुबलियापरा में रहने वाले चीनाभाई जाडेजा (52) सोमवार शाम करीब 7:30 बजे अपने घर के पास स्थित पान की दुकान पर थे। इसी दौरान उनके भांजे कमलेश उर्फ योगो परमार और उसके दो भाई विजय तथा अमित उर्फ होजरी वहां पहुंचे। तीनों ने पैसों की मांग को लेकर उनके साथ कहासुनी और झगड़ा शुरू कर दिया तथा लात-घूंसों से मारपीट की। कमलेश उर्फ योगो ने चाकू निकालकर हमला किया।

इलाज के लिए हुई थी रकम की जरूरत

पेट के पास चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल प्रौढ़ को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। उन्होंने थोराला पुलिस को दिए बयान में घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब सात महीने पहले बीमारी के इलाज के लिए रुपए की जरूरत होने पर उन्होंने भांजे कमलेश उर्फ योगो से 60 हजार रुपए उधार लिए थे। भांजा बार-बार रुपए की मांग करता था। इस पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल उनके पास रुपए नहीं हैं और व्यवस्था होने पर लौटा देंगे।
सोमवार शाम को इसी बात को लेकर हमला किया गया। चाकू लगने से खून बहने लगा तो परिजन मौके पर पहुंचे। इस बीच तीनों हमलावर फरार हो गए। थोराला पुलिस ने चीनाभाई के बयान के आधार पर उनके तीनों भांजों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। हालांकि, इलाज के दौरान चीनाभाई की मौत होने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए।

हत्या के मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार

शहर के कुबलियापरा में रुपए की वसूली को लेकर मामा चीनाभाई जाडेजा (52) की हत्या करने के तीनों आरोपी भांजे को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। इनमें कुबलियापरा इलाके निवासी कमलेश उर्फ योगो परमार, विजय तथा अमित उर्फ होजरी शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 10:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भांजे के हमले में जख्मी मामा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, महज 60 हजार की वसूली को लेकर हुआ खूनी खेल, हत्या की धारा जोड़ी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

त्योहारों पर यात्रियों को घर जाने के लिए वडोदरा से विशेष ट्रेनें

Special Trains from Vadodara for Passengers Heading Home During the Festive Season
अहमदाबाद

दीपावली एवं छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए अहमदाबाद मंडल से 13 विशेष ट्रेनें

13 Special Trains from Ahmedabad Division for Those Traveling Home for Diwali and Chhath Puja
अहमदाबाद

Ahmedabad: नशे में धुत्त कार चालक ने चार लोगों को कुचला, मां-बेटे की मौत

Car Driver
अहमदाबाद

Gujarat: 438 करोड़ के एमडी ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड सलीम डोला गिरफ्तार

gujarat ATS
अहमदाबाद

ध्रांगध्रा के पास मिनी ट्रक से 75 लाख की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

Liquor worth ₹75 lakh seized from a mini-truck near Dhrangadhra; driver arrested
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.