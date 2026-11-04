दीपावली एवं छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए अहमदाबाद मंडल से 13 विशेष ट्रेनें

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) की एक अतिरिक्त कंपनी की सहायता से पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। अहमदाबाद स्टेशन पर 55, साबरमती स्टेशन पर 40 तथा असारवा स्टेशन पर 15 अतिरिक्त आरपीएफकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद, साबरमती एवं असारवा रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिन-रात ड्यूटी लगाई गई है। यात्रियों को होल्डिंग एरिया में व्यवस्थित रूप से बैठाने तथा निर्धारित समय पर कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में चढ़ाने की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही, महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर 119 तथा साबरमती रेलवे स्टेशन पर 121 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साबरमती स्टेशन पर टिकट काउंटर से लेकर होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन में चढ़ने तक व्यवस्थित कतार प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है।