Ahmedabad: शहर में तीन नए पुलिस स्टेशन मोटेरा, वस्त्राल, हंसपुरा कार्यरत, थानों की संख्या बढ़कर 52

उपमुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सेवा और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि 18-18 घंटे तक जनसुरक्षा के लिए समर्पित रहने के बाद पुलिसकर्मी अपने काम का बोझ कार्यस्थल पर ही छोड़ कर जाएं। घर पर अपने परिवार के साथ एक पुत्र, पति या पिता के रूप में समय बिताएं। दिवाली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। नवरात्रि के दौरान पूरी रात मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात रहते हुए लाखों खेलैयाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने ,व्यापारिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी कार्य को सराहा।