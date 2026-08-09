AI फीचर्स असली सुविधा या मार्केटिंग का खेल? समझें सर्कल टू सर्च और मैजिक एडिटर जैसे फीचर्स का हिडन सिस्टम

नए-नए AI फीचर्स का असर सीधे तौर पर फोन की कीमतों पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी और AI इंडस्ट्री की बढ़ती मांग के चलते भारत में सस्ते फोन मिलना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके असर से 2026 की शुरुआत में भारत में स्मार्टफोन बिक्री में करीब 9 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन की बढ़ती कीमतों की मुख्य वजह डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि AI की बढ़ती वैश्विक मांग के चलते हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स (DRAM) की कमी है। यानी फोन में AI फीचर जोड़ने की होड़ सीधे तौर पर उसकी लागत और अंतिम कीमत दोनों को बढ़ा रही है। भले ही ग्राहक उन फीचर का इस्तेमाल करे या न करे।