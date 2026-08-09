राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम रिन्यूएबल एनर्जी: सीमाओं के पास सोलर-विंड प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी क्यों? समझें रणनीतिक महत्व

गृह मंत्रालय ने भारतीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सोलर, पवन या हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए रोक लगा दी है। अब ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब सीमावर्ती इलाके में प्रोजेक्टर लगाने से पहले आवेदन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास जाएगा, वहां से फाइल गृह मंत्रालय पहुंचेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। किसी भी आवेदन का निपटारा गृह मंत्रालय द्वारा 60 दिनों के भीतर किए जाने का प्रावधान रखा गया है।