आपका मोबाइल कीमत से ज्यादा महंगा पड़ रहा है? स्मार्टफोन पर ‘अदृश्य टैक्स’ तो नहीं लग रहा, समझिए गणित

शोरूम से नया स्मार्टफोन खरीदकर लाने में काफी सुकून मिलता है। कई बार लोगों को शांति देने वाला यह पल अधिक समय तक नहीं टिकता है। कुछ ही महीनों में स्मार्टफोन में क्लाउड स्टोरेज फुल हो जाता है। AI फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मांगा जाने लगता है, फोन साथ आया चार्जर या तो बॉक्स में होता ही नहीं या अलग से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा फोन में स्क्रीन-डैमेज इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे चार्ज भी जुड़ जाते हैं। फोन में यही छिपा हुआ खर्च है, जिसे अब तकनीक विशेषज्ञ 'इनविजिबल टैक्स' यानी अदृश्य टैक्स कहने लगे हैं। यह खर्च बिल में नहीं दिखता, लेकिन हर महीने चुपचाप जेब से निकलता रहता है।