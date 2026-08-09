अंतरिक्ष में जाम: 2030 तक 60 हजार से ज्यादा सैटेलाइट, क्या ठप हो सकती हैं डिजिटल सेवाएं?

अंतरिक्ष में बढ़ रही भीड़। (फोटोः एआई)
आकाश की ओर देखने पर हमें तारे दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर का अंतरिक्ष अब पहले जैसा खाली नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए हैं और आने वाले वर्षों में उनकी संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक पृथ्वी की कक्षाओं में 60 हजार से अधिक सक्रिय सैटेलाइट मौजूद हो सकते हैं। इससे अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ने के साथ-साथ टकराव, मलबे और तकनीकी अव्यवस्था का खतरा भी बढ़ रहा है।
दुनिया भर की सरकारें और निजी कंपनियां तेजी से सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। संचार, इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सैटेलाइट की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में बड़ी संख्या में सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। यह वही क्षेत्र है जहां से इंटरनेट सेवाएं, पृथ्वी की निगरानी और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं संचालित होती हैं।
स्टारलिंक, वनवेब और अमेजन की कुइपर जैसी परियोजनाओं ने हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। नतीजा यह है कि पृथ्वी की कक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यस्त हो चुकी है।
डिजिटल दुनिया के विस्तार ने सैटेलाइट की जरूरत बढ़ा दी है। दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाना, रियल टाइम नेविगेशन उपलब्ध कराना, मौसम की सटीक जानकारी देना और रक्षा निगरानी को मजबूत करना इसकी मुख्य वजहें हैं।
इसके अलावा निजी अंतरिक्ष कंपनियों के आने से सैटेलाइट लॉन्च की लागत भी कम हुई है। पहले जहां अंतरिक्ष मिशन केवल कुछ देशों तक सीमित थे, वहीं अब निजी कंपनियां भी बड़ी संख्या में सैटेलाइट भेज रही हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है।
वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चिंता केसलर सिंड्रोम को लेकर है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें दो सैटेलाइट या अंतरिक्ष वस्तुएं आपस में टकराती हैं और बड़ी मात्रा में मलबा पैदा करती हैं। यह मलबा आगे अन्य सैटेलाइट से टकराकर और अधिक मलबा बनाता है। इस तरह एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
यदि ऐसा हुआ तो पृथ्वी की कुछ कक्षाएं इतने मलबे से भर सकती हैं कि वहां नए सैटेलाइट भेजना मुश्किल हो जाए। इससे अंतरिक्ष मिशनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
आज की दुनिया सैटेलाइट पर पहले से कहीं अधिक निर्भर है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम नेटवर्क, डिजिटल भुगतान, मौसम पूर्वानुमान, विमानन और समुद्री परिवहन जैसी कई सेवाएं सैटेलाइट की मदद से संचालित होती हैं।
यदि किसी बड़े टकराव या तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैटेलाइट नेटवर्क प्रभावित होता है तो उसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंच सकता है। जीपीएस सेवाएं बाधित हो सकती हैं, इंटरनेट की गति प्रभावित हो सकती है और कई जरूरी संचार सेवाओं में रुकावट आ सकती है। इसलिए अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ वैज्ञानिकों के साथ आम नागरिकों से जुड़ा मुद्दा भी है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को अंतरिक्ष प्रबंधन का अहम उपकरण माना जा रहा है। एआई की मदद से सैटेलाइट की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, संभावित टकराव की भविष्यवाणी की जा सकती है और समय रहते दिशा बदलने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि एआई कोई जादुई समाधान नहीं है। हर तकनीकी खराबी, संचार विफलता या हार्डवेयर समस्या को एआई नहीं रोक सकता। अंतरिक्ष में कई बार अचानक आने वाली परिस्थितियां मानव विशेषज्ञता और मजबूत तकनीकी व्यवस्था की भी मांग करती हैं।
भारत भी अंतरिक्ष गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सैटेलाइट सुरक्षा पर लगातार काम कर रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (Space Situational Awareness) से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत किया है, ताकि कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर नजर रखी जा सके।
इसके अलावा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में सैटेलाइट की बढ़ती संख्या के साथ सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसलिए भारत के लिए अभी से मजबूत निगरानी और नियामक ढांचे पर काम करना जरूरी है।
अंतरिक्ष पूरी मानवता की साझा संपत्ति माना जाता है, लेकिन सैटेलाइट की बढ़ती संख्या के बीच स्पष्ट और सख्त वैश्विक नियमों की जरूरत महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च, कक्षा आवंटन, मलबा प्रबंधन और निष्क्रिय सैटेलाइट को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।
यदि समय रहते नियम नहीं बनाए गए तो भविष्य में अंतरिक्ष संसाधनों को लेकर विवाद और जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ को केवल तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिम्मेदार सैटेलाइट संचालन, मलबा हटाने की नई तकनीकें और प्रभावी नियमों की जरूरत होगी। अंतरिक्ष मानव सभ्यता के भविष्य का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। इंटरनेट से लेकर जीपीएस तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसकी सेवाओं पर निर्भर है। ऐसे में यदि पृथ्वी के ऊपर का यह क्षेत्र एक "कबाड़खाने" में बदलता है, तो उसका असर डिजिटल अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए अंतरिक्ष को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना आने वाले दशक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक होगा।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग