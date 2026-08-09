अंतरिक्ष में जाम: 2030 तक 60 हजार से ज्यादा सैटेलाइट, क्या ठप हो सकती हैं डिजिटल सेवाएं?

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ को केवल तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिम्मेदार सैटेलाइट संचालन, मलबा हटाने की नई तकनीकें और प्रभावी नियमों की जरूरत होगी। अंतरिक्ष मानव सभ्यता के भविष्य का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। इंटरनेट से लेकर जीपीएस तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसकी सेवाओं पर निर्भर है। ऐसे में यदि पृथ्वी के ऊपर का यह क्षेत्र एक "कबाड़खाने" में बदलता है, तो उसका असर डिजिटल अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए अंतरिक्ष को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना आने वाले दशक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक होगा।