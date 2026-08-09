सावन के दूसरे सोमवार पर करें ये आसान उपाय, मिलेगी भगवान शिव की विशेष कृपा!

सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस वर्ष 10 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है और धार्मिक दृष्टि से यह दिन कई कारणों से विशेष माना जा रहा है। शिव भक्तों के लिए यह व्रत आत्मिक शुद्धि, साधना और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर भी है।