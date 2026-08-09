सावन के दूसरे सोमवार पर करें ये आसान उपाय, मिलेगी भगवान शिव की विशेष कृपा!

सावन सोमवार के उपाय। (फोटोः एआई)
सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस वर्ष 10 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है और धार्मिक दृष्टि से यह दिन कई कारणों से विशेष माना जा रहा है। शिव भक्तों के लिए यह व्रत आत्मिक शुद्धि, साधना और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर भी है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के सोमवारों में भगवान शिव का पूजन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। इस बार दूसरे सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है।
उत्तर भारत में सावन 30 जुलाई से शुरू हुआ है और 10 अगस्त को दूसरा सावन सोमवार मनाया जाएगा। सावन के सोमवार भगवान शिव को समर्पित होते हैं और मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया पूजन विशेष फल देता है।
धर्मग्रंथों में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है अर्थात वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण सावन के सोमवारों में लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं।
ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें सावन सोमवार पर करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।
भगवान शिव को जल, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करना सबसे सरल और महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। बेलपत्र की तीन पत्तियां त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करने पर शिव कृपा प्राप्त होने की मान्यता है।
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार सावन सोमवार पर महामृत्युंजय मंत्र और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह साधना मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है।
कुछ धार्मिक परंपराओं में सावन सोमवार को "शिवामूठ प्रयोग" का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें भक्त भगवान शिव को एक मुट्ठी अन्न अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। इसे मनोकामना पूर्ति का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार दूसरे सावन सोमवार और सोम प्रदोष के संयोग पर शिवलिंग का विशेष अभिषेक भी शुभ माना जा रहा है।
विशेषज्ञों द्वारा जल, दूध, शहद, काले तिल और गन्ने के रस से अभिषेक करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि यह पूजा नवग्रहों की शांति और जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रतीक मानी जाती है।
10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।
मान्यता है कि इस दिन उपवास, शिव अभिषेक, दीपदान और मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धर्माचार्यों का मानना है कि पूजा और व्रत का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। इनका वास्तविक महत्व आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना है।
सावन के सोमवार में किए जाने वाले उपाय श्रद्धा का प्रतीक हैं। इनके साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक व्यवहार और नियमित प्रयास भी जरूरी हैं। तभी जीवन में स्थायी परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
(डिस्क्लेमरः यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)
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