बारिश में बच्चों को दूध पिलाते समय न करें ये गलतियां, बढ़ सकती हैं पेट और संक्रमण की समस्याएं

बारिश का मौसम बच्चों के लिए जितना सुहावना होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इस दौरान नमी, बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बच्चों में पेट संबंधी संक्रमण, उल्टी, दस्त और पाचन की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में माता-पिता अक्सर यह मान लेते हैं कि दूध पूरी तरह सुरक्षित और पौष्टिक है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से न दिया जाए तो यही दूध परेशानी की वजह भी बन सकता है।