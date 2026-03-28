Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year: स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी, मार्गदर्शन से हमें देशभर में सराहना मिली

जब मरुधरा की रेत में सन्नाटा गहरा था

जब सच कहने का साहस भी ठहरा-ठहरा था

तब एक स्वर उठा, निर्भीक, अडिग और उजियारा

जिसने पत्रकारिता को दिया नया सितारा।।

वह थे कुलिशजी-साधारण जीवन, विचार महान

जनता के दुख-दर्द से जुड़ा जिनका था मान न पद की चाह

न यश का अभिमान, बस सच की राह ही कुलिशजी का था अभियान।।

अन्याय के अंधेरों से जब दुनिया घबराती थी

तब कुलिश जी की लेखनी मशाल बन जाती थी

एक छोटा सा स्वप्न था, पर हौसला बड़ा था

मरुधरा की धरती पर विश्वास का पौधा खड़ा था।।

वही स्वप्न आगे वटवृक्ष बन गया

राजस्थान पत्रिका जन-जन का विश्वास बन गया

पत्रिका केवल अखबार नहीं, जनभावना की धड़कन है

हर पीड़ित की आवाज और समाज का दर्पण है।।

हर पन्ने में सच की खुशबू बसती है

हर शब्द में साहस की ज्योति जलती है

जब सत्ता के गलियारों में खामोशी छा जाती है

तब पत्रिका की निर्भीक कलम ही सच कह जाती है।।

जनता के अधिकारों की रक्षा का जो प्रण कुलिशजी ने लिया

उसे हर दिन, हर पन्ने पर सच्चाई से जिया

पत्रकारिता को कुलिश जी ने केवल पेशा नहीं माना

उसे समाज सेवा का सबसे पावन साधन जाना।।

-संगीता कलंत्री, चित्तौड़गढ़