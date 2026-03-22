कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती वर्ष: पत्रकारिता के आधार स्तंभ की पुस्तकों को मिला नया स्वरूप; व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प

कार्यक्रम में अतिथियों ने नए कलेवर में तैयार श्रद्धेय कुलिश जी की राजस्थान दौरे पर आधारित लेखों की पुस्तक 'मैं देखता चला गया' और 45 दिन की अमरीका प्रवास के लेखों पर आधारित पुस्तक 'अमरीका एक विहंगम दृष्टि' के नवीन संस्करणों का अनावरण किया। जन्मशती पर्व के उपलक्ष में कुलिश जी के विचारों और लेखन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को नए सिरे से प्रकाशित किया जा रहा है।

इन प्रकाशनों के माध्यम से उनके अनुभव, दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन डिप्टी एडिटर हरीश पाराशर ने किया। राज्य संपादक (राजस्थान) विजय चौधरी ने आभार जताया।