राजस्थान पत्रिका अपने सिद्धांतों पर अडिग है: लोकसभा स्पीकर

कुलिश जी के विचारों से आने वाली पीड़िया प्रेरणा लेंगी। आने वाले समय में नौजवानों को नए चिंतन, नई क्षमता और नवाचार के लिए कुलिश जी के विचार प्रेरणा देंगे। पत्रकार, चिंतक, युवा, समाजसेवी उनके विचारों से प्रेरित होंगे। कुलिश जी अपनी विराट सोच और निर्भीक पत्रकारिता से चिंतन, राजनीति, भारतीय भाषा, वेद-विज्ञान, दुरदर्शिता और जन सरोकार की भावना को अपनी कलम से लिखते रहे हैं। कर्पूर जी का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता रहेगा। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी रिटायर होने के बाद भी कुलिश जी की तरह आंख-कान खुले रखते है और अपनी कलम से धार दिखाते हैं।