Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year : राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी… पत्रकारिता का मूल आधार थी निष्पक्षता

Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year : जयपुर, 1977 के आम चुनाव के दौरान राजस्थान पत्रिका से पाठक के रूप में शुरू हुआ मेरा जुड़ाव आज 49 वर्ष बाद भी कायम है और इसके केंद्र में पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी की पत्रकारिता रही है। कुलिश जी ने समाचार को केवल सूचना नहीं, बल्कि समाज को सोचने, प्रश्न करने और दिशा देने का माध्यम बनाया। उनके लिए सत्य, सटीकता, निष्पक्षता और जनहित पत्रकारिता के मूल आधार थे।