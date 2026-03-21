Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year: स्मृतियां चिरस्थायी…संस्कृति साधक को आदरांजलि, अपने-अपने अंदाज में उकेरे कुलिश जी

पीपल के पत्ते पर पत्रकारिता का 'वटवृक्ष': बीकानेर की चित्रकार मिट्ठू मेहरा ने पीपल के पत्ते पर कुलिश जी के चित्र को उकेरा है। उनका मानना है कि सच और निष्पक्ष पत्रकारिता समाज के लिए सदैव मार्गदर्शक रहती है।