कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती पर्व: कुलिश जी के योगदान का किया स्मरण, यादों के जरिए आगे बढ़ता संकल्पों का उत्सव

Karpoor Chandra Kulish Birth Centenary: पत्रकारिता के स्तंभ और राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी की जन्मशती के अवसर पर राजस्थान से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में उनके योगदान को स्मरण किया गया। कहीं उनके नाम पर संस्थान, उद्यान और कक्षों का नामकरण हुआ तो कहीं नई शैक्षणिक व सांस्कृतिक पहल के प्रस्ताव लिए गए। इन आयोजनों में कुलिश जी के विचारों, मूल्यों और समाजसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।