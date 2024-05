America : अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश क्यों है ?

Why is America the most powerful country in the world? अमरीका जहां खड़ा होता है, दुनिया भर के देशों की लाइन वहीं से शुरू होती है। सारी दुनिया अमरीका के पीछे है। यानि अमरीका आगे-आगे,दुनिया उसके पीछे-पीछे रहती है । जानिए आखिर ऐसा क्यों है?

नई दिल्ली•May 06, 2024 / 06:50 pm• M I Zahir

America is world power

Why is America the Most Powerful country in the world? दुनिया के सभी देशों की लाइन अमरीका ( America) से शुरू होती है, अमरीका कहे तो सही और अमरीका कहे तो गलत, यहां तक कि कभी अरब देश भी अमरीका की नहीं मानते थे,लेकिन अब यह हालत है कि अरब देश भी अमरीका के अनुसार चल रहे हैं।

हर काम अमरीका से ही शुरू होता है USA News in Hindi : आज आलम यह है कि अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली ( Powerful Country ) देश है, लेकिन लोगों के जेहन में बार-बार यह सवाल आता है कि आखिर अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश क्यों है? सारे देश उसके आदेश का इंतजार क्यों करते हैं? हर बात हर काम अमरीका से ही शुरू क्यों होता है? अमरीका शक्तिशाली देश ( America is Powerful country) क्यों है? अमरीका क्षेत्रफल और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। अमरीका से भी बड़े दो देशों, रूस और कनाडा के पास बहुत अधिक अनुपयोगी भूमि है। अमरीका जनसंख्या में से बड़े दो देश – भारत और चीन अभी भी 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत में हुए भारी विनाश से उबर रहे हैं और गंभीर संसाधन बाधाओं का भी सामना कर रहे हैं। शासन व्यवस्था के मामले में रूस अभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत कम लोग हैं। यह कारक अमरीका को एक अच्छे स्थान पर स्थापित करता है। अमरीका की मजबूत अर्थव्यवस्था अमरीका को कई कारणों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। प्रमुख कारकों में से एक इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था है, जो नाममात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है। संयुक्त राज्य अमरीका का वैश्विक राजनीति, संस्कृति और प्रौद्योगिकी पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके अतिरिक्त, देश के पास एक मजबूत सैन्य उपस्थिति है और यह वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी है। अमरीका और अलगाव अमरीका में दो महासागरों और उत्तर में एक ठंडे राष्ट्र द्वारा संरक्षित, अमरीका को अपनी सीमाओं पर किसी बड़े युद्ध के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। पर्ल हार्बर पर हमले के अलावा, पिछली शताब्दी में अधिकतर अमरीकी सैन्य अभियान उसकी सीमाओं से बहुत बाहर थे। अधिकतर अन्य देशों को अपने कट्टर प्रतिस्पर्धियों (चीन-रूस, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान, चीन-जापान) से निपटना पड़ा, जिससे असुरक्षा और खराब निर्णय हुए। अमरीका की आत्मनिर्भरता अमरीका संभवतः एक ऐसा देश है, जो सभी मूलभूत संसाधनों में बहुत आत्मनिर्भर है। चीन, जापान, जर्मनी या भारत के विपरीत, इसमें बड़ी मात्रा में तेल और गैस है। मध्य पूर्व के विपरीत, इसमें प्रचुर मात्रा में पानी और कृषि भूमि है। इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान, अमरीका बे—रोकटोक विकास करता रहा और केवल विलासिता की वस्तुओं के लिए यूरोप पर निर्भर रहा।

अमरीका की स्मार्ट उड़ान युगों-युगों से, अमरीका के दूरस्थ स्थान ने इस बात को प्रभावित करने में मदद की है कि किस प्रकार के लोग अमरीका में आकर बसते हैं। मेक्सिकन लोगों के अलावा, बाकी सभी को अमरीका पहुंचने के लिए लंबे महासागरों की यात्रा करनी पड़ी। इससे निवासियों को स्व-चयन करना पड़ा और कम महत्वाकांक्षी लोग पीछे रह गए। प्यूरिटन, फिर इटालियन, आयरिश, फिर पूर्वी यूरोपीय यहूदी और फिर एशियाई सभी ने तेजी से विकास किया, क्योंकि कड़ी मेहनत प्रत्येक समूह के लिए जीवित रहने का मामला था ( उनके लिए वापस लौटना कोई विकल्प नहीं था)। अमरीका ने अपने आप्रवासियों के दम पर परमाणु हथियार और अन्य प्रमुख विचार और प्रौद्योगिकियाँ विकसित कीं। अमरीका और युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक, अमरीका ने एक विशाल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया था। युद्ध के दौरान, अंततः इसने पूरी दुनिया के सामने “रहस्य” की घोषणा की। हालांकि अमरीका को कुछ विनाश का सामना करना पड़ा, लेकिन सापेक्ष दृष्टि से यह दुनिया के बाकी हिस्सों (जिनमें से अधिकतर तबाह हो गया था) से बहुत आगे निकल गया। वह दोनों विश्व युद्धों में विजयी रहा और जर्मनी व जापान के अपमान से बच गया। अमरीका का अनोखा इतिहास अमरीका को जो चीज़ अन्य विकसित देशों से अलग करती है, वह इसका अनोखा इतिहास, विविध जनसंख्या और वे सिद्धांत है, जिन पर इसकी स्थापना की गई थी, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और “अमेरिकी सपना”। इन कारकों ने अमरीका की विशिष्ट पहचान और विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में उसकी स्थिति में योगदान दिया है।

हिटलर के जमाने में भी यही हाल था अगर हम अतीत की बात करें तो जनवरी 1933 में जब हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, तब जर्मनी बुद्धिजीवियों (भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ आदि) का केंद्र था। 1901 में पहली बार से 1932 तक दिए गए विज्ञान के 100 नोबेल पुरस्कारों में से 33 जर्मनों या जर्मनी के वैज्ञानिकों को मिले। अकेले गौटिंगेन विश्वविद्यालय में दर्जनों नोबेल पुरस्कार विजेता काम कर रहे थे। जर्मनी के लोग अमरीका या ब्रिटेन चले गए हिटलर की यहूदी विरोधी नीति के कारण इनमें से अधिकतर विद्वानों को या तो उनकी यहूदी पृष्ठभूमि, या उनके जीवनसाथियों के यहूदी होने के कारण देश छोड़ना पड़ा। इनमें से अधिकतर लोग यूएसए या ब्रिटेन चले गए। भौगोलिक रूप से पृथक स्थिति के कारण संयुक्त राज्य अमरीका एक पसंदीदा गंतव्य था। जब आइंस्टीन अमरीका पहुंचे जर्मनी से यूएसए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व सर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिनके रूजवेल्ट को लिखे ऐतिहासिक पत्र ने अमरीका को लॉस एलामोस में मैनहट्टन परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार भौतिकी के प्रतिभाशाली दिमागों को यूएसए में एकत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, उनमें से अधिकतर संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में बस गए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका को विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में दुनिया भर में अग्रणी बनाने में बड़ा प्रभाव डाला। अमरीका कब खो सकता है महाशक्ति का दर्जा ? बहरहाल जब दुनिया भर से अधिकतर शिक्षित और प्रतिभाशाली लोग अमरीका के लिए आव्रजन वीजा के लिए आवेदन करना बंद कर दें और कहीं और आव्रजन वीजा के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं और जब दुनिया भर से अधिकतर अमीर लोग अपना पैसा और परिवार अमरीका ले जाना बंद कर दें और अपना पैसा और परिवार कहीं और ले जाना शुरू कर दें तो अमरीका यह दर्जा खो सकता है, लेकिन अमरीका वास्तव में एकमात्र आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य महाशक्ति बना रहेगा।

———

यह भी पढ़ें पढ़ना जारी रखे