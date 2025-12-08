‘हिंदू अच्छे मुस्लिम बुरे’,सेटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी क्या फिर से लिखना चाहते हैं भारत का इतिहास?

Salman Rushdie India Freedom of Expression: बरसों पहले 'सेटेनिक वर्सेज'पुस्तक लिख कर विवादों में आए विवादास्पद प्रख्यात लेखक सलमान रश्दी (Salman Rushdie) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमलों और बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद (Hindu Nationalism) पर चिंता जताई है। रश्दी ने हाल ही में ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह मुसलमानों के चित्रण को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने इसे भारत के लेखकों, पत्रकारों और शिक्षाविदों पर दबाव (India Freedom of Expression) बताया। रश्दी ने साक्षात्कार में भारत में इतिहास के पुनर्लेखन (Rewriting History) का उल्लेख करते हुए कहा, "मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। भारत में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों व प्रोफ़ेसरों आदि की आज़ादी पर हो रहे हमले को लेकर सभी बेहद चिंतित हैं।"