Earthquake: तेज भूकंप ने जापान को हिलाया: 7.6 की तीव्रता, सुनामी चेतावनी से दहशत

जापान में अक्सर भूकंप आते रहते है (Photo-IANS)
Japan Earthquake: सोमवार को जापान के उत्तरी तट पर एक तेज भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों ने होक्काइडो और आसपास के इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई और इसका केंद्र आओमोरी शहर के पास तट से लगभग 50 किलोमीटर नीचे स्थित था।
विदेशी मीडिया के मुताबिक, इस भीषण भूकंप के बाद 40 सेंटीमीटर की सुनामी भी दर्ज की गई। यूएसजीएस के अनुसार, लोकल टाइम के हिसाब से भूकंप रात 11.15 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7.45 बजे) पर 53.1 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र उत्तरी जापान के मिसावा शहर से 73 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था।
JMA ने चेतावनी दी है कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में 10 फीट तक ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पूर्वी जापान रेलवे ने इस क्षेत्र में कुछ रेल सेवाएं निलंबित कर दी हैं। ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों के "रिंग ऑफ़ फायर" क्षेत्र में स्थित, यह देश दुनिया के 6.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का लगभग 20% हिस्सा है।
हालांकि अभी तक नुकसान के बारे में और जानकारी की बात सामने नहीं आई है। वहीं स्थिति पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं।
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भूकंप के वीडियो शेयर किए, जिनमें झूमर और गाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। एक व्यक्ति ने बताया कि भूकंप एक मिनट से भी ज़्यादा समय तक रहा।
जापान में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि यह अनेक टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है तथा यह अग्नि वलय के साथ स्थित है, जो एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग