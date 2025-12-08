Earthquake: तेज भूकंप ने जापान को हिलाया: 7.6 की तीव्रता, सुनामी चेतावनी से दहशत

Japan Earthquake: सोमवार को जापान के उत्तरी तट पर एक तेज भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों ने होक्काइडो और आसपास के इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई और इसका केंद्र आओमोरी शहर के पास तट से लगभग 50 किलोमीटर नीचे स्थित था।