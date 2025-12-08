8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Earthquake: तेज भूकंप ने जापान को हिलाया: 7.6 की तीव्रता, सुनामी चेतावनी से दहशत

जापान में 7.6 की तीव्रता का तेज भूकंप आया, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इस प्राकृतिक आपदा से दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 08, 2025

जापान में अक्सर भूकंप आते रहते है

जापान में अक्सर भूकंप आते रहते है (Photo-IANS)

Japan Earthquake: सोमवार को जापान के उत्तरी तट पर एक तेज भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों ने होक्काइडो और आसपास के इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई और इसका केंद्र आओमोरी शहर के पास तट से लगभग 50 किलोमीटर नीचे स्थित था।

विदेशी मीडिया के मुताबिक, इस भीषण भूकंप के बाद 40 सेंटीमीटर की सुनामी भी दर्ज की गई। यूएसजीएस के अनुसार, लोकल टाइम के हिसाब से भूकंप रात 11.15 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7.45 बजे) पर 53.1 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र उत्तरी जापान के मिसावा शहर से 73 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था। 

लोगों को दी सलाह

JMA ने चेतावनी दी है कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में 10 फीट तक ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है।

रेल सेवाएं की निलंबित

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पूर्वी जापान रेलवे ने इस क्षेत्र में कुछ रेल सेवाएं निलंबित कर दी हैं। ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों के "रिंग ऑफ़ फायर" क्षेत्र में स्थित, यह देश दुनिया के 6.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का लगभग 20% हिस्सा है।

हालांकि अभी तक नुकसान के बारे में और जानकारी की बात सामने नहीं आई है। वहीं स्थिति पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं।

लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भूकंप के वीडियो शेयर किए, जिनमें झूमर और गाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। एक व्यक्ति ने बताया कि भूकंप एक मिनट से भी ज़्यादा समय तक रहा। 

जापान में आते रहते हैं भूकंप

जापान में भूकंप अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि यह अनेक टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है तथा यह अग्नि वलय के साथ स्थित है, जो एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है।

ये भी पढ़ें

5 स्टार होटल से कम नहीं है पुतिन का ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ विमान, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान!
विदेश
Flying Kremlin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 09:39 pm

Hindi News / World / Earthquake: तेज भूकंप ने जापान को हिलाया: 7.6 की तीव्रता, सुनामी चेतावनी से दहशत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हिंदू अच्छे मुस्लिम बुरे’,सेटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी क्या फिर से लिखना चाहते हैं भारत का इतिहास?

Salman Rushdie India Freedom of Expression
विदेश

कुत्ता भौंका तो 15 बार चाकू से गोदा: 55 करोड़ के इनामी भारतीय हत्यारे को उम्र कैद

Toyah Cordingley Murder
विदेश

IndiGo crisis: अब एयरलाइंस की व्यवस्था होगी दुरुस्त, नहीं होगी हवा हवाई…

राष्ट्रीय

ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को भाव क्यों नहीं दे रहे; रूस-यूक्रेन सीज़फायर प्रस्ताव पढ़ा भी नहीं !

Trump Ukraine Russia Peace Deal
विदेश

छिड़ेगा एक और युद्ध? थाईलैंड और कंबोडिया ने किए एक-दूसरे पर हमले, ट्रंप का शांति समझौता फ्लॉप

Thailand fighter jets
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.