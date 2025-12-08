कुत्ता भौंका तो 15 बार चाकू से गोदा: 55 करोड़ के इनामी भारतीय हत्यारे को उम्र कैद

Toyah Cordingley Murder: 40 साल के एक भारतीय मेल नर्स राजविंदर सिंह (Rajwinder Singh guilty) ने 24 साल की ऑस्ट्रेलियाई लड़की टोयाह कॉर्डिंग्ले (Toyah Cordingley murder) की चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी। जगह थी क्वींसलैंड का सुनसान वांगेटी बीच (Wangetti Beach murder), तारीख 22 अक्टूबर 2018। हत्या कर हत्यारा चकमा देर कर देश से भाग जाता है और सात समंदर पार पुलिस के हाथ आता है। सात साल बाद केर्न्स कोर्ट ने राजविंदर को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई। रिपोर्ट के अनुसार,वह खौफनाक मंजर था। शाम के चार बज रहे थे। टोयाह अपनी प्यारी स्टैफ़ी डॉगी इंडी को लेकर बीच पर टहल रही थी। उसी वक्त राजविंदर सिंह पत्नी से झगड़ा कर के घर से निकल कर वहां पहुंचा था। वह पहले से ही गुस्से था और उसकी जेब में 12 इंच का फल काटने वाला चाकू था। जैसे ही डॉगी इंडी उस पर भौंका, राजविंदर का पारा चढ़ गया। उसने 24 साल की ऑस्ट्रेलियाई युवती टोयाह का हाथ पकड़ा, घसीटा और उस पर एक के बाद एक 15 से ज़्यादा वार (Indian nurse Australia murder) कर दिए। उसके शरीर से खून की धार बह निकली। टोयाह ज़मीन पर गिर पड़ी। राजविंदर उसकी लाश रेत के टीले में आधी दबा कर भाग गया। कुत्ते को पास के पेड़ से रस्सी से बांध दिया गया, ताकि कोई जल्दी न आए।