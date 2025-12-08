8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कुत्ता भौंका तो 15 बार चाकू से गोदा: 55 करोड़ के इनामी भारतीय हत्यारे को उम्र कैद

Toyah Cordingley Murder: ऑस्ट्रेलिया में एक युवती की हत्या के आरोप में भारतीय मेल नर्स राजविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 08, 2025

Toyah Cordingley Murder

ऑस्ट्रेलियाई युवती टोयाह कॉर्डिंग्ले और भारतीय मेल नर्स राजविंदर सिंह। (फोटो: X)

Toyah Cordingley Murder: 40 साल के एक भारतीय मेल नर्स राजविंदर सिंह (Rajwinder Singh guilty) ने 24 साल की ऑस्ट्रेलियाई लड़की टोयाह कॉर्डिंग्ले (Toyah Cordingley murder) की चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी। जगह थी क्वींसलैंड का सुनसान वांगेटी बीच (Wangetti Beach murder), तारीख 22 अक्टूबर 2018। हत्या कर हत्यारा चकमा देर कर देश से भाग जाता है और सात समंदर पार पुलिस के हाथ आता है। सात साल बाद केर्न्स कोर्ट ने राजविंदर को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई। रिपोर्ट के अनुसार,वह खौफनाक मंजर था। शाम के चार बज रहे थे। टोयाह अपनी प्यारी स्टैफ़ी डॉगी इंडी को लेकर बीच पर टहल रही थी। उसी वक्त राजविंदर सिंह पत्नी से झगड़ा कर के घर से निकल कर वहां पहुंचा था। वह पहले से ही गुस्से था और उसकी जेब में 12 इंच का फल काटने वाला चाकू था। जैसे ही डॉगी इंडी उस पर भौंका, राजविंदर का पारा चढ़ गया। उसने 24 साल की ऑस्ट्रेलियाई युवती टोयाह का हाथ पकड़ा, घसीटा और उस पर एक के बाद एक 15 से ज़्यादा वार (Indian nurse Australia murder) कर दिए। उसके शरीर से खून की धार बह निकली। टोयाह ज़मीन पर गिर पड़ी। राजविंदर उसकी लाश रेत के टीले में आधी दबा कर भाग गया। कुत्ते को पास के पेड़ से रस्सी से बांध दिया गया, ताकि कोई जल्दी न आए।

खुद को बचाने के लिए बहाना बनाया

बस दो दिन बाद भारतवंशी राजविंदर ने अपनी नर्स की नौकरी, पत्नी और तीन मासूम बच्चों को अलविदा कह दिया और भारत भाग गया। खुद को बचाने के लिए बहाना बनाया – “दादाजी बहुत बीमार हैं।” सच यह था कि वो फरार अपराधी बन चुका था। चार साल तक उसने परिवार से भी बात तक नहीं की।

उस पर था ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा इनाम

पुलिस को तीसरे हफ्ते ही पता चल गया था। टोयाह की लाश केर्न्स से लगभग 40 किमी उत्तर में वांगेटी बीच पर रेत के टीलों के एक अलग हिस्से में आधी दबी हुई मिली थी। राजविंदर की कार और टोयाह का मोबाइल फोन एक ही टावर पर पिंग कर रहे थे। क्वींसलैंड पुलिस ने इतिहास रच दिया – पहली बार 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 5.5 करोड़ रुपये) का इनाम रखा। यह ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा इनाम था।

पुलिस की मेहनत रंग लाई और पकड़ा गया

नवंबर 2022 की बात है। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक गुरुद्वारे के बाहर चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा। राजविंदर चाय पी रहा था, उसके हाथ में कुल्हड़ था। पलक झपकते ही उसके हथकड़ी लग गई। भारत ने 2023 में उसे ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया।

खुद बोला,वह ऑस्ट्रेलिया लौटना चाहता है

जानकारी के अनुसार साल 2018 में टोयाह कॉर्डिंग्ले की हत्या के बाद राजविंदर सिंह की तलाश शुरू हुई, और 25 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा। भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण संधि के तहत 2023 की शुरुआत में भारत सरकार ने उसका प्रत्यर्पण मंज़ूर कर दिया। अदालत में खुद राजविंदर ने भी विरोध नहीं किया और कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया लौटना चाहता है, जिससे प्रक्रिया तेज़ हो गई। मार्च 2023 में उसे ऑस्ट्रेलिया भेज कर मुकदमे के लिए केर्न्स सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। राजविंदर ने सिर भी नहीं उठाया

केर्न्स सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जूरी ने “Guilty ” कहा, टोयाह के पिता सीट से खड़े हो गए। आँखें लाल, मुट्ठियाँ कसीं और पूरी ताकत से गालियां देते हुए कहा, …नरक में सड़ो !” कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। राजविंदर ने सिर भी नहीं उठाया। जज ने सजा सुनाते हुए कहा, “यह हत्या सिर्फ क्रूर नहीं, बेहद ठंडे दिमाग से की गई है।” इसलिए बिना पैरोल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बहरहाल, यह भारत-ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण संधि की सबसे बड़ी कामयाबी है।

एक शख्स ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ज्यादातर भारतीय शर्म से सिर झुकाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं – “एक शख्स ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया।” वहीं टोयाह की मां ने कहा, “मेरी बेटी की आत्मा को 7 साल बाद अब कहीं शांति मिलेगी।” बटोयाह का कुत्ता इंडी आज भी जिंदा है, उसकी मां के पास रहता है और हर साल बीच पर फूल चढ़ाने जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

एनआरआई स्पेशल

police

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

08 Dec 2025 05:41 pm

Published on:

08 Dec 2025 05:36 pm

Hindi News / World / कुत्ता भौंका तो 15 बार चाकू से गोदा: 55 करोड़ के इनामी भारतीय हत्यारे को उम्र कैद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हिंदू अच्छे मुस्लिम बुरे’,सेटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी क्या फिर से लिखना चाहते हैं भारत का इतिहास?

Salman Rushdie India Freedom of Expression
विदेश

IndiGo crisis: अब एयरलाइंस की व्यवस्था होगी दुरुस्त, नहीं होगी हवा हवाई…

राष्ट्रीय

ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को भाव क्यों नहीं दे रहे; रूस-यूक्रेन सीज़फायर प्रस्ताव पढ़ा भी नहीं !

Trump Ukraine Russia Peace Deal
विदेश

छिड़ेगा एक और युद्ध? थाईलैंड और कंबोडिया ने किए एक-दूसरे पर हमले, ट्रंप का शांति समझौता फ्लॉप

Thailand fighter jets
विदेश

पुतिन का बेस्ट फ्रेंड कौन, रूस के राष्ट्रपति की किसके साथ है सबसे गहरी दोस्ती?

Vladimir Putin News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.